Фабрегас: «Головы игроков «ПСЖ» были заняты Лигой чемпионов, и «Монако» этим воспользовался»

Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас после победы над «ПСЖ» (3:2) в 11-м туре чемпионата Франции отметил, что чувствовал себя уверенно. Также он добавил, что у парижан есть свои проблемы, которые помогли монегаскам.

— В перерыве мы надеялись, что, если забьем гол, игра переместится на половину «ПСЖ». Мы знали, что во вторник у них тяжелая игра против «Лейпцига», поэтому надеялись, что во второй половине они будут менее агрессивны, — цитирует L'Equipe Фабрегаса. — Знаю, что могу играть в таких матчах, у меня есть опыт, знаю свои качества и спокоен, много работаю, и когда у меня есть возможность, важно делать то, что делал сегодня.

«ПСЖ» очень сложно, у них много игроков, которые вернулись из сборных поздно, а впереди Лига чемпионов, и если они проиграют во вторник, им будет сложно выйти в плей-офф. У них, возможно, головы были заняты вторником, и мы воспользовались этой возможностью.