Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас через Instagram отреагировал на хет-трик партнера по команде Александра Головина в матче с «Нимом» (4:1). 33-летний испанец выложил в сториз фото, на котором он смотрит на россиянина после трех голов.

«Взгляд, который я бросаю на тебя, после твоего первого в карьере хет-трика», — подписал снимок Фабрегас.

7 февраля Головин забил три гола в матче 24-го тура чемпионата Франции. Это его первый хет-трик в карьере. Кроме того, у него результативная передача в этой встрече.

Три гола, решающая голевая и просто легендарный матч Головина ???



Вся красота от Сани с матча против «Нима» в одном видео. Скорее смотри ??? pic.twitter.com/tHrfIPkYvW — Матч ТВ (@MatchTV) February 7, 2021

В этом сезоне 24-летний россиянин провел 8 матчей, в которых забил 4 гола. «Монако» занимает 4-е место в турнирной таблице.

Головин перешел в «Монако» из ЦСКА в 2018 году за 30 миллионов евро.