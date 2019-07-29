Эвра завершил карьеру в 38 лет

Защитник Патрис Эвра объявил о завершении карьеры, сообщает La Gazzetta dello Sport. 38-летний француз планирует получить лицензию и заняться тренерской деятельностью.

- Моя карьера игрока официально завершена, - сказал Эвра. - Я начал обучение на лицензию УЕФА категории B в 2013 году. Сейчас я хочу это закончить и взяться за лицензию A. Через полтора года, если все пойдет хорошо, я буду готов возглавить команду.

Эвра ранее защищал цвета итальянских "Марсалы", "Монцы" и "Ювентуса", французских "Ниццы", "Монако" и "Марселя", но большую часть карьеры провел в "Манчестер Юнайтед", с которым выиграл 14 трофеев, включая пять титулов чемпиона Англии и одну Лигу чемпионов. Еще пять трофеев он взял с "Юве" и один - с "Монако".

Последним клубом в карьере Эвра стал "Вест Хэм", за который он отыграл 5 матчей в начале 2018 года. Последний сезон он провел в статусе свободного агента.