«Эвертон» и «ПСЖ» поспорят за хавбека «Ромы»

«Эвертон» включился в борьбу за хавбека «Ромы» Лоренцо Пеллегрини, на которого также претендует «ПСЖ». Оба клуба готовы выложить за 23-летнего итальянца 30 миллионов евро двумя траншами по 15 миллионов, сообщает в Twitter журналист Никола Скира.

Данная опция будет действовать с 1 по 30 июля 2020 года.

В сезоне-2019/20 на счету Пеллегрини 3 гола и 11 результативных передач в 24 матчах за «Рому». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость итальянца в 40 миллионов евро.