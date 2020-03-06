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«Эвертон» хочет купить 22-летнего защитника «Лилля»

10:22
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«Эвертон» вступил в переговоры с «Лиллем» по трансферу защитника команды Габриэла, сообщает Independent.

По информации источника, на этой неделе стороны провели раунд переговоров по трансферу 22-летнего бразильца. Сообщается, что к игроку сохраняют интерес «Арсенал» и «Тоттенхэм», которые не смогли приобрести его в зимнее трансферное окно, однако «Эвертон» является фаворитом в борьбе за футболиста.

В сезоне-2019/20 Габриэл провел 33 матча за «Лилль» во всех турнирах, на счету защитника 1 гол. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость бразильца в 15 миллионов евро.

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