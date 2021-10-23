Это'О считает, что «Золотой мяч» должен получить Месси
Знаменитый камерунский нападающий Самюэль Это'О заявил, что «Золотой мяч» в этом году должен достаться форварду «ПСЖ» Лионелю Месси.
«Кто должен получить «Золотой мяч»? Я. Шутка, конечно. Я считаю, что Лео Месси, — сказал Это'О на встрече с журналистами в Катаре. — Для меня он всегда будет лучшим. Как игрок и как личность. То, как он развил свой талант — невероятно. К тому же мой сын- фанат Месси. Карим Бензема провел отличный год, мне нравится, как он играет, как забивает голы. Но для меня Месси всегда будет номером один».
34-летний Месси в этом сезоне после перехода из «Барселоны» в «ПСЖ» провел 6 матчей за клуб во всех турнирах и забил 3 гола.
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