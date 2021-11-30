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Это'О надеется, что Месси сможет выиграть восьмой «Золотой мяч»

23:52
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Бывший нападающий «Барселоны» Самюэль Это'О отреагировал на вручение Лионелю Месси седьмого «Золотого мяча».

Мне кажется справедливым, что Лео выиграл, потому что он лучший игрок в мире, а когда ты лучший, ты должен побеждать каждый день. Я имею честь быть его другом, — цитирует Это'О AS. — Люди говорят, что я необъективен, но Лео заслуживает все прекрасное, что есть в этом мире, я счастлив за него, за то, что он делал, делает и будет делать. Теперь у него есть седьмой «Золотой мяч», и, надеюсь, будет восьмой".

Церемония вручения «Золотого мяча» прошла в Париже 29 ноября. Второе место занял нападающий «Баварии» Роберт Левандовски.

Дополнительная информация:

https://as.com/futbol/2021/11/30/primera/1638268952_323346.html?smm=CM_ES_TW&utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1638278257

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Анна Горшкова все материалы автора

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