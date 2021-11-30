Это'О надеется, что Месси сможет выиграть восьмой «Золотой мяч»
Бывший нападающий «Барселоны» Самюэль Это'О отреагировал на вручение Лионелю Месси седьмого «Золотого мяча».
Мне кажется справедливым, что Лео выиграл, потому что он лучший игрок в мире, а когда ты лучший, ты должен побеждать каждый день. Я имею честь быть его другом, — цитирует Это'О AS. — Люди говорят, что я необъективен, но Лео заслуживает все прекрасное, что есть в этом мире, я счастлив за него, за то, что он делал, делает и будет делать. Теперь у него есть седьмой «Золотой мяч», и, надеюсь, будет восьмой".
Церемония вручения «Золотого мяча» прошла в Париже 29 ноября. Второе место занял нападающий «Баварии» Роберт Левандовски.
Дополнительная информация:
https://as.com/futbol/2021/11/30/primera/1638268952_323346.html?smm=CM_ES_TW&utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1638278257
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