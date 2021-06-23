Это'О хочет, чтобы Рамос перешел в «ПСЖ»

Экс-нападающий «Барселоны» и «Реала» Самюэль Это'О надеется, что защитник Серхио Рамос перейдет в «ПСЖ». 35-летний испанец бесплатно покинет мадридский клуб.

«Будет ли Мбаппе в «Реале»? Не знаю, но я болею за «ПСЖ». Рамос в «ПСЖ»? Надеюсь, что Серхио перейдет. Если бы я мог подписать его в «Барсу», сделал бы это. Если бы он перешел в «ПСЖ», я был бы счастлив и знаю, что это поможет клубу выиграть Лигу чемпионов», — цитирует AS Это'О.

Ранее появилась информация, что «ПСЖ» предлагает 35-летнему испанцу контракт до 2023 года. По данному соглашению с парижанами Рамос будет получать 15 миллионов евро за сезон.