Это'О хочет, чтобы Рамос перешел в «ПСЖ»
07:44
Экс-нападающий «Барселоны» и «Реала» Самюэль Это'О надеется, что защитник Серхио Рамос перейдет в «ПСЖ». 35-летний испанец бесплатно покинет мадридский клуб.
«Будет ли Мбаппе в «Реале»? Не знаю, но я болею за «ПСЖ». Рамос в «ПСЖ»? Надеюсь, что Серхио перейдет. Если бы я мог подписать его в «Барсу», сделал бы это. Если бы он перешел в «ПСЖ», я был бы счастлив и знаю, что это поможет клубу выиграть Лигу чемпионов», — цитирует AS Это'О.
Ранее появилась информация, что «ПСЖ» предлагает 35-летнему испанцу контракт до 2023 года. По данному соглашению с парижанами Рамос будет получать 15 миллионов евро за сезон.
Читайте также
«Половина игроков сборной России — дети лимита. На наш чемпионат больно смотреть». Смородская подвела итоги выступления нашей команды на Евро
Хорватия понизила шансы Украины на плей-офф Евро. Что нужно команде Шевченко, чтобы попасть в 1/8 финала?
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю