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Это'О хочет, чтобы Рамос перешел в «ПСЖ»

07:44
Самюэль Это&#039;О. Фото Instagram
Самюэль Это&amp;#039;О. Фото Instagram
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Экс-нападающий «Барселоны» и «Реала» Самюэль Это'О надеется, что защитник Серхио Рамос перейдет в «ПСЖ». 35-летний испанец бесплатно покинет мадридский клуб.

«Будет ли Мбаппе в «Реале»? Не знаю, но я болею за «ПСЖ». Рамос в «ПСЖ»? Надеюсь, что Серхио перейдет. Если бы я мог подписать его в «Барсу», сделал бы это. Если бы он перешел в «ПСЖ», я был бы счастлив и знаю, что это поможет клубу выиграть Лигу чемпионов», — цитирует AS Это'О.

Ранее появилась информация, что «ПСЖ» предлагает 35-летнему испанцу контракт до 2023 года. По данному соглашению с парижанами Рамос будет получать 15 миллионов евро за сезон.

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