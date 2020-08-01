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«Это последний трофей и он для нас». Мбаппе эмоционально отпраздновал победу в Кубке лиги

02:44
Кильян Мбаппе. Фото Twitter
Кильян Мбаппе. Фото Twitter

Нападающий «ПСЖ» Кильян Мбаппе рад победе команды в финале Кубка лиги против «Лиона». Пресс-служба клуба опубликовала видео на котором игрок, не принимавший участия во встрече из-за травмы, целует персональный трофей турнира (мини-кубок, вручаемый каждому).

«Это последний трофей и он для нас», — сказал Мбаппе.

Напомним, что в следующем сезоне не будет проводиться розыгрыш Кубка лиги.

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