«Это последний трофей и он для нас». Мбаппе эмоционально отпраздновал победу в Кубке лиги

Нападающий «ПСЖ» Кильян Мбаппе рад победе команды в финале Кубка лиги против «Лиона». Пресс-служба клуба опубликовала видео на котором игрок, не принимавший участия во встрече из-за травмы, целует персональный трофей турнира (мини-кубок, вручаемый каждому).

«Это последний трофей и он для нас», — сказал Мбаппе.

Напомним, что в следующем сезоне не будет проводиться розыгрыш Кубка лиги.