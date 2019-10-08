«Это что за футболист?» Бывший сотрудник «Монако» вспомнил первую тренировку Бернарду Силвы

Спортивный директор «Лилля» Луиш Кампуш рассказал о первой тренировке полузащитника Бернарду Силвы в «Монако».

— Я очень хорошо помню первый день Бернарду в «Монако», — заявил Кампуш в интервью Sky Sports. — Он был очень маленький и щупленький — настолько, что футболисты на первой тренировке спрашивали: «Это что за футболист?». Но уже первый сезон для Силвы получился великолепным. Сейчас он вырос в одного из лучших игроков Англии и мира.

В «Монако» Кампуш проработал с 2013 по 2016 годы техническим директором.

«Монако» купил Силву у «Бенфики» за 15,75 миллиона евро (по данным transfermarkt), провел за монегасков в чемпионате Франции 101 матч, в котором забил 24 гола. В 2017-м году 25-летний португалец был продан в «Манчестер Сити» (110 матчей, 26 голов) за 50 миллионов евро (по данным transfermarkt).