ESPN: «ПСЖ» оформит сделку по трансферу Кварацхелии до конца дня
«ПСЖ» может оформить сделку по трансферу нападающего «Наполи» Хвичи Кварацхелии уже сегодня, 13 января, сообщает ESPN.
По информации источника, сумма соглашения составит от 60 до 65 миллионов евро. До конца недели 23-летний грузин прибудет в Париж, где подпишет личный контракт с новым клубом.
Утверждается, что в сделку не войдут игроки «ПСЖ», так как доступные для трансфера защитники Милан Шкриньяр и Коло Муани не хотят переходить в «Наполи».
Кварацхелия играет за итальянский клуб с лета 2022 года. В этом сезоне на его счету 5 голов и 3 голевые передачи за «Наполи» во всех турнирах. Его контракт рассчитан до лета 2027 года, портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 85 миллионов евро.
С 2019 по 2022 год грузин выступал в РПЛ за «Локомотив» и «Рубин».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|17
|13
|4
|0
|46-15
|43
|
2
|Марсель
|17
|11
|3
|3
|39-20
|36
|
3
|Монако
|17
|9
|4
|4
|28-18
|31
|
4
|Ницца
|17
|8
|6
|3
|35-23
|30
|
5
|Лилль
|17
|7
|8
|2
|26-16
|29
|
6
|Лион
|17
|8
|4
|5
|29-22
|28
|
7
|Ланс
|17
|7
|6
|4
|21-16
|27
|
8
|Тулуза
|17
|7
|3
|7
|19-19
|24
|
9
|Страсбур
|17
|6
|5
|6
|30-29
|23
|
10
|Осер
|17
|6
|4
|7
|24-26
|22
|
11
|Брест
|17
|7
|1
|9
|26-30
|22
|
12
|Реймс
|17
|5
|5
|7
|23-25
|20
|
13
|Анже
|17
|5
|4
|8
|19-27
|19
|
14
|Ренн
|17
|5
|2
|10
|23-25
|17
|
15
|Нант
|17
|3
|7
|7
|20-27
|16
|
16
|Сент-Этьен
|17
|5
|1
|11
|16-37
|16
|
17
|Гавр
|17
|4
|0
|13
|13-36
|12
|
18
|Монпелье
|17
|2
|3
|12
|16-42
|9
|17.01
|21:00
|
Монпелье – Монако
|- : -
|17.01
|23:05
|
Лилль – Ницца
|- : -
|18.01
|19:00
|
Ланс – ПСЖ
|- : -
|18.01
|21:00
|
Ренн – Брест
|- : -
|18.01
|23:05
|
Лион – Тулуза
|- : -
|19.01
|17:00
|
Сент-Этьен – Нант
|- : -
|19.01
|19:15
|
Анже – Осер
|- : -
|19.01
|19:15
|
Реймс – Гавр
|- : -
|19.01
|22:45
|
Марсель – Страсбур
|- : -
|Г
|
|
Мэйсон Гринвуд
Марсель
|11
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|11
|
|
Усман Дембеле
ПСЖ
|10
|П
|
|
Жоау Невеш
ПСЖ
|6
|
|
Людовик Блас
Ренн
|6
|
|
Ашраф Хакими
ПСЖ
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Танги Кулибали
Монпелье
|10
|1
|0
|
|
Жордан Ферри
Монпелье
|13
|1
|4
|
|
Этьен Юте Кинкуэ
Гавр
|13
|1
|4