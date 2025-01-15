«Эспали» сыграет с «ПСЖ» в 1/16 финала Кубка Франции 15 января

«Эспали» встретится с «ПСЖ» в 1/16 финала Кубка Франции в среду, 15 января. Игра состоится на стадионе «Марсель-Мишлен» в Клермон-Ферране (Франция). Стартовый свисток прозвучит в 23.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи «Эспали» — «ПСЖ» можно в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию встречи в прямом эфире покажут в онлайн-кинотеатре «Okko Спорт» по платной подписке.

Кубок Франции по футболу сезона 2024/2025 стартовал 15 ноября 2024-го и завершится 24 мая 2025-го.

Действующим победителем турнира является «ПСЖ». В финале прошлого года парижане обыграли «Олимпик Лион» со счетом 2:1.