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«Эспали» — «ПСЖ»: онлайн-трансляция матча Кубка Франции

«Эспали» сыграет с «ПСЖ» в 1/16 финала Кубка Франции 15 января
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Матвей Сафонов (ФК «ПСЖ»).
Фото Global Look Press

«Эспали» встретится с «ПСЖ» в 1/16 финала Кубка Франции в среду, 15 января. Игра состоится на стадионе «Марсель-Мишлен» в Клермон-Ферране (Франция). Стартовый свисток прозвучит в 23.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи «Эспали» — «ПСЖ» можно в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию встречи в прямом эфире покажут в онлайн-кинотеатре «Okko Спорт» по платной подписке.

Кубок Франции по футболу сезона 2024/2025 стартовал 15 ноября 2024-го и завершится 24 мая 2025-го.

Франция. Кубок. 1/16 финала
15 янв, 23:00. Stade Marcel-Michelin (Клермон-Ферран)
Эспали
ПСЖ

Действующим победителем турнира является «ПСЖ». В финале прошлого года парижане обыграли «Олимпик Лион» со счетом 2:1.

Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 17 13 4 0 46-15 43
2
 Марсель 17 11 3 3 39-20 36
3
 Монако 17 9 4 4 28-18 31
4
 Ницца 17 8 6 3 35-23 30
5
 Лилль 17 7 8 2 26-16 29
6
 Лион 17 8 4 5 29-22 28
7
 Ланс 17 7 6 4 21-16 27
8
 Тулуза 17 7 3 7 19-19 24
9
 Страсбур 17 6 5 6 30-29 23
10
 Осер 17 6 4 7 24-26 22
11
 Брест 17 7 1 9 26-30 22
12
 Реймс 17 5 5 7 23-25 20
13
 Анже 17 5 4 8 19-27 19
14
 Ренн 17 5 2 10 23-25 17
15
 Нант 17 3 7 7 20-27 16
16
 Сент-Этьен 17 5 1 11 16-37 16
17
 Гавр 17 4 0 13 13-36 12
18
 Монпелье 17 2 3 12 16-42 9
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17.01 21:00
Монпелье – Монако
 - : -
17.01 23:05
Лилль – Ницца
 - : -
18.01 19:00
Ланс – ПСЖ
 - : -
18.01 21:00
Ренн – Брест
 - : -
18.01 23:05
Лион – Тулуза
 - : -
19.01 17:00
Сент-Этьен – Нант
 - : -
19.01 19:15
Анже – Осер
 - : -
19.01 19:15
Реймс – Гавр
 - : -
19.01 22:45
Марсель – Страсбур
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Мэйсон Гринвуд

Марсель

 11
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 11
Усман Дембеле

Усман Дембеле

ПСЖ

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П
Жоау Невеш

Жоау Невеш

ПСЖ

 6
Людовик Блас

Людовик Блас

Ренн

 6
Ашраф Хакими

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Монпелье

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