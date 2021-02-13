Эррера уверен, что «ПСЖ» справится без Неймара
Полузащитник «ПСЖ» Андер Эррера не считает, что потеря нападающего Неймара станет критичной для команды. 29-летний бразилец выбыл на четыре недели из-за травмы и пропустит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Барселоны».
«В прошлом году у нас также были матчи без Мбаппе и Нея, и мы вернулись. Неймар важен, но у нас есть хорошая скамейка и хороший состав игроков, которые могут взять на себя роль лидера», — цитирует Sport.es Эрреру.
Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Барселона» состоится 16 февраля.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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