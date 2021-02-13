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Эррера уверен, что «ПСЖ» справится без Неймара

07:00
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Полузащитник «ПСЖ» Андер Эррера не считает, что потеря нападающего Неймара станет критичной для команды. 29-летний бразилец выбыл на четыре недели из-за травмы и пропустит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Барселоны».

«В прошлом году у нас также были матчи без Мбаппе и Нея, и мы вернулись. Неймар важен, но у нас есть хорошая скамейка и хороший состав игроков, которые могут взять на себя роль лидера», — цитирует Sport.es Эрреру.

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Барселона» состоится 16 февраля.

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