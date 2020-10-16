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Эррера сдал положительный тест на коронавирус. «ПСЖ» лишился 11 игроков перед матчем с «Нимом»

01:35
Андер Эррера. Фото Instagram
Андер Эррера. Фото Instagram
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Полузащитник «ПСЖ» Андер Эррера сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию. 31-летний испанец сейчас находится на самоизоляции.

Маркиньюс, Юлиан Дракслер, Марко Верратти, Мауро Икарди, Тило Керер и Хуан Бернат травмированы, Анхель Ди Мария и Левен Кюрзава дисквалифицированы.

Кроме того, Колен Дагба должен дождаться третьего отрицательного теста на коронавирус, а Данилу Перейра, контактировавший в сборной Португалии с Криштиану Роналду, у которого выявлен коронавирус, не присоединится к команде.

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