Эррера сдал положительный тест на коронавирус. «ПСЖ» лишился 11 игроков перед матчем с «Нимом»

Полузащитник «ПСЖ» Андер Эррера сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию. 31-летний испанец сейчас находится на самоизоляции.

Маркиньюс, Юлиан Дракслер, Марко Верратти, Мауро Икарди, Тило Керер и Хуан Бернат травмированы, Анхель Ди Мария и Левен Кюрзава дисквалифицированы.

Кроме того, Колен Дагба должен дождаться третьего отрицательного теста на коронавирус, а Данилу Перейра, контактировавший в сборной Португалии с Криштиану Роналду, у которого выявлен коронавирус, не присоединится к команде.