Эррера считает, что Неймар может выиграть «Золотой мяч»

Полузащитник «ПСЖ» Андер Эррера прокомментировал победу над «Лионом» (1:0) в 6-м туре чемпионата Франции.

— Всегда тяжело играть на выезде против «Лиона», очень закрытой команды, — цитирует L'Equipe хавбека. — У них есть очень хорошие игроки. Думаю, что мы контролировали игру, в последние пять минут нам было проще из-за наличия таки игроков, как Неймар, Мбаппе, Ди Мария.

Я счастлив играть с Неймаром. Не буду говорить о событиях летнего трансферного окна, теперь Неймар с нами. Он фантастический игрок, может выиграть «Золотой мяч» в этом сезоне, через год, через два. Надеюсь, сможет так играть весь сезон.

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