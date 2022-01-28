Эррера опроверг переговоры с «ПСЖ»

Полузащитник «ПСЖ» Андер Эррера не ведет переговоров с «Лионом». 32-летний испанец опубликовал в историях Instagram скриншот новости и добавил картинку «Fake News».

На этой неделе появилась информация, что «Ньюкасл» предложил «Лиону» 36 миллионов евро за полузащитника Бруно Гимарайнса. «Ткачи» рассматривают Эрреру в качестве потенциальной замены бразильцу.

Ander Herrera moves on Instagram to quash speculation linking him to Lyon. pic.twitter.com/9BwhNKAFOR — Get French Football News (@GFFN) January 27, 2022

В сезоне-2021/22 Гимарайнс сыграл за «Лион» 25 матчей во всех турнира и отдал шесть голевых передач. На счету Эрреры 4 гола и 2 голевые передачи в 25 встречах.