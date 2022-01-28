Эррера опроверг переговоры с «ПСЖ»
Полузащитник «ПСЖ» Андер Эррера не ведет переговоров с «Лионом». 32-летний испанец опубликовал в историях Instagram скриншот новости и добавил картинку «Fake News».
На этой неделе появилась информация, что «Ньюкасл» предложил «Лиону» 36 миллионов евро за полузащитника Бруно Гимарайнса. «Ткачи» рассматривают Эрреру в качестве потенциальной замены бразильцу.
В сезоне-2021/22 Гимарайнс сыграл за «Лион» 25 матчей во всех турнира и отдал шесть голевых передач. На счету Эрреры 4 гола и 2 голевые передачи в 25 встречах.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|22
|16
|5
|1
|46-18
|53
|
2
|Ницца
|22
|13
|4
|5
|36-18
|43
|
3
|Марсель
|21
|11
|7
|3
|30-16
|40
|
4
|Страсбур
|22
|10
|5
|7
|44-29
|35
|
5
|Ренн
|22
|10
|4
|8
|41-21
|34
|
6
|Монпелье
|22
|10
|4
|8
|37-30
|34
|
7
|Монако
|22
|9
|6
|7
|35-26
|33
|
8
|Ланс
|22
|9
|6
|7
|36-31
|33
|
9
|Нант
|22
|9
|5
|8
|30-27
|32
|
10
|Лион
|21
|8
|8
|5
|29-27
|32
|
11
|Лилль
|22
|8
|8
|6
|30-30
|32
|
12
|Анже
|22
|7
|8
|7
|28-29
|29
|
13
|Брест
|22
|7
|7
|8
|28-33
|28
|
14
|Реймс
|22
|5
|9
|8
|22-27
|24
|
15
|Клермон Фут
|22
|5
|6
|11
|22-39
|21
|
16
|Труа
|22
|5
|5
|12
|20-31
|20
|
17
|Бордо
|22
|4
|8
|10
|34-53
|20
|
18
|Метц
|22
|4
|7
|11
|24-43
|19
|
19
|Лорьян
|22
|3
|8
|11
|18-38
|17
|
20
|Сент-Этьен
|22
|3
|6
|13
|19-43
|15
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
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5 тур
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9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|19.11
|23:00
|
Монако – Лилль
|2 : 2
|20.11
|19:00
|
ПСЖ – Нант
|3 : 1
|20.11
|23:00
|
Ренн – Монпелье
|2 : 0
|21.11
|15:00
|
Брест – Ланс
|4 : 0
|21.11
|17:00
|
Анже – Лорьян
|1 : 0
|21.11
|17:00
|
Метц – Бордо
|3 : 3
|21.11
|17:00
|
Страсбур – Реймс
|1 : 1
|21.11
|17:00
|
Труа – Сент-Этьен
|0 : 1
|21.11
|19:00
|
Клермон Фут – Ницца
|1 : 2
|21.11
|22:45
|
Лион – Марсель
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Виссам Бен-Йеддер
Монако
|13
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|12
|
|
Людовик Айорк
Страсбур
|11
|П
|
|
Кильян Мбаппе
ПСЖ
|9
|
|
Димитри Пайет
Марсель
|7
|
|
Жонатан Клаусс
Ланс
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Йохан Гастьен
Клермон Фут
|18
|2
|3
|
|
Тежи Саванье
Монпелье
|18
|1
|5
|
|
Жером Эрго
Лорьян
|7
|1
|0
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