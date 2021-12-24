Эррера — о Месси: «Нужно создать для него все условия, чтобы извлечь максимальную пользу»
Полузащитник «ПСЖ» Андер Эррера поделился мнением о форварде команды Лионеле Месси.
«Мы уже видели лучшую версию Лео — в домашнем матче против «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов, — приводит слова Эррера Mundo Deportivo. — Я думаю, что это в том числе и наша ответственность — тех, кто его окружает. Нам нужно создать все условия, чтобы извлечь из него максимальную пользу. Обычно нам, большинству землян, приходится адаптироваться к новым условиям. Сейчас все наоборот, потому что мы говорим о лучшем футболисте в истории».
Мессии в сезоне-2021/22 сыграл за «ПСЖ» 16 матчей во всех турнирах, забил 6 голов и отдал 5 результативных передач.
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Дополнительная информация:
https://www.mundodeportivo.com/futbol/internacional/20211224/1001729302/mbappe-sera-mejor-numero-messi.html
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