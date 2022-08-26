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Сегодня, 20:26

Эррера договорился об условиях расторжения контракта с «ПСЖ»

Иван Шитик
Корреспондент
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Полузащитник Андер Эррера покидает «ПСЖ». 33-летний испанец договорился о расторжении контракта с клубом, сообщает Le Parisien.

Ранее появлялась информация, что футболист вернется в «Атлетик» из Бильбао, с которым договорился о контракте до 2024 года.

Эррера уже играл за «Атлетик» с 2011 по 2014 год, после чего перешел в «Манчестер Юнайтед».

В прошедшем сезоне хавбек провел за «ПСЖ» 28 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи.

ФК Атлетик (Бильбао)
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Андер Эррера
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