Энрике: «Задача «ПСЖ» — выиграть две Лиги чемпионов подряд»
Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике рассказал о целях команды на сезон-2025/26.
«Продолжать входить в историю. Эта цель, которую я преследую с первого дня, как приехал сюда. На текущий момент нам это удается, однако очень сложно выиграть Лигу чемпионов дважды подряд. Но это наша цель. Мы очень амбициозны. Знаем, что это будет сложно, но для такого менталитета подобное нормально. Все будет зависеть от нас, нашего уровня», — приводит слова Энрике RMC Sport.
В сезоне-2024/25 парижский клуб под руководством испанского специалиста выиграл Лигу чемпионов, стал чемпионом Франции, а также завоевал Кубок и Суперкубок страны.
13 августа в матче за Суперкубок УЕФА «ПСЖ» обыграл «Тоттенхэм» (2:2, пен. — 4:3).
Новости