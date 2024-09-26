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Энрике заявил, что не стал бы тренировать «ПСЖ» с Месси, Неймаром и Мбаппе

Алина Савинова
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Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике признался, что не стал бы тренировать команду, если бы в ней были Лионель Месси, Килиан Мбаппе и Неймар.

«Я бы не стал тренировать «ПСЖ» с Месси, Неймаром и Мбаппе. Если бы титулы выигрывала только команда с лучшим игроком в мире, у «ПСЖ» было бы восемь титулов Лиги чемпионов, а у них — ни одного», — приводит Sportskeeda слова Энрике.

Месси, Мбаппе и Неймар вместе выступали за «ПСЖ» с 2021 по 2022 год. Луис Энрике возглавил «парижан» летом 2023-го. На тот момент в команде оставался только Мбаппе.

Под руководством 54-летнего испанского тренера «ПСЖ» стал чемпионом Франции, а также обладателем Кубка и Суперкубка страны.

Источник: Sportskeeda
Килиан Мбаппе
Лионель Месси
Неймар Сантос
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Луис Энрике
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2
 Марсель 5 4 1 0 15-6 13
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 Монако 5 4 1 0 10-2 13
4
 Ланс 5 2 3 0 5-2 9
5
 Нант 5 2 2 1 7-4 8
6
 Реймс 5 2 2 1 7-7 8
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 Ницца 5 2 1 2 14-6 7
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9
 Лилль 5 2 1 2 8-7 7
10
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 Гавр 5 2 0 3 7-10 6
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14
 Лион 5 1 1 3 6-11 4
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16
 Осер 5 1 0 4 5-12 3
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