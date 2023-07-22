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Сегодня, 10:05

Энрике высказался о победе над «Гавром»

Виталий Косик
Корреспондент
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Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался о победе над «Гавром» в товарищеском матче (2:0).

«Это была стандартная предсезонная игра, и я думаю, что есть достаточно много положительных моментов. Такие матчи позволяют игрокам совершенствоваться физически и тактически, привыкать к немного другим требованиям. Думаю, будет неплохо давать игровое время разным футболистам, чтобы попытаться усилить команду. Нас ждет еще много изменений», — приводит слова Энрике пресс-служба «ПСЖ».

Также в матче с «ПСЖ» дебютировал российский полузащитник Далер Кузяев, который вышел на поле во втором тайме.

Футбол
ФК Гавр
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Луис Энрике
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