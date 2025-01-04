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Сегодня, 18:25

Энрике ответил на вопрос о выборе основного голкипера на матч «ПСЖ» с «Монако»

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
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Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике прокомментировал выбор основного голкипера на матч против «Монако» в Суперкубке Франции.

— Вы уже решили, кто будет основным вратарем в матче против «Монако»?

— Я сделаю выбор завтра на основе того, что увижу на тренировке. Это касается и полевых игроков, и вратарей. Я выберу тех, кто будет максимально уверен в себе.

— Как вы считаете, Доннарума нуждается в дополнительном времени для восстановления после травмы?

— Все три наших вратаря готовы играть завтра. Ни у кого никаких проблем нет, могут играть все, — сказал Энрике.

«ПСЖ» и «Монако» встретятся в матче за Суперкубок Франции в воскресенье, 5 января. Начало — в 19.30 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе 974 в Дохе (Катар).

Футбол
ФК Монако
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Луис Энрике
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«Жирона» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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Во Франции считают, что Сафонов не сыграет в Суперкубке Франции против «Монако»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 16 12 4 0 44-14 40
2
 Марсель 15 9 3 3 32-18 30
3
 Монако 16 9 3 4 26-16 30
4
 Лилль 15 7 6 2 25-15 27
5
 Ницца 16 7 6 3 31-21 27
6
 Лион 15 7 4 4 27-20 25
7
 Ланс 15 6 6 3 19-14 24
8
 Тулуза 15 6 3 6 17-17 21
9
 Осер 15 6 3 6 23-23 21
10
 Реймс 15 5 5 5 20-18 20
11
 Брест 15 6 1 8 24-27 19
12
 Ренн 16 5 2 9 22-23 17
13
 Страсбур 15 4 5 6 25-27 17
14
 Нант 15 3 5 7 17-24 14
15
 Анже 15 3 4 8 14-26 13
16
 Сент-Этьен 15 4 1 10 12-34 13
17
 Гавр 15 4 0 11 11-29 12
18
 Монпелье 15 2 3 10 15-38 9
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18.12 23:00
Монако – ПСЖ
 2 : 4
3.01 23:00
Ницца – Ренн
 3 : 2
4.01 19:00
Сент-Этьен – Реймс
 - : -
4.01 21:00
Лилль – Нант
 - : -
4.01 23:00
Лион – Монпелье
 - : -
5.01 17:00
Анже – Брест
 - : -
5.01 17:00
Ланс – Тулуза
 - : -
5.01 17:00
Страсбур – Осер
 - : -
5.01 22:45
Марсель – Гавр
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Жонатан Давид

Жонатан Давид

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 11
Мэйсон Гринвуд

Мэйсон Гринвуд

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 10
Брэдли Барколя

Брэдли Барколя

ПСЖ

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П
Жоау Невеш

Жоау Невеш

ПСЖ

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Людовик Блас

Ренн

 6
Ашраф Хакими

Ашраф Хакими

ПСЖ

 5
И К Ж
Танги Кулибали

Танги Кулибали

Монпелье

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