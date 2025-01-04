Энрике ответил на вопрос о выборе основного голкипера на матч «ПСЖ» с «Монако»
Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике прокомментировал выбор основного голкипера на матч против «Монако» в Суперкубке Франции.
— Вы уже решили, кто будет основным вратарем в матче против «Монако»?
— Я сделаю выбор завтра на основе того, что увижу на тренировке. Это касается и полевых игроков, и вратарей. Я выберу тех, кто будет максимально уверен в себе.
— Как вы считаете, Доннарума нуждается в дополнительном времени для восстановления после травмы?
— Все три наших вратаря готовы играть завтра. Ни у кого никаких проблем нет, могут играть все, — сказал Энрике.
«ПСЖ» и «Монако» встретятся в матче за Суперкубок Франции в воскресенье, 5 января. Начало — в 19.30 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе 974 в Дохе (Катар).
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|16
|12
|4
|0
|44-14
|40
|
2
|Марсель
|15
|9
|3
|3
|32-18
|30
|
3
|Монако
|16
|9
|3
|4
|26-16
|30
|
4
|Лилль
|15
|7
|6
|2
|25-15
|27
|
5
|Ницца
|16
|7
|6
|3
|31-21
|27
|
6
|Лион
|15
|7
|4
|4
|27-20
|25
|
7
|Ланс
|15
|6
|6
|3
|19-14
|24
|
8
|Тулуза
|15
|6
|3
|6
|17-17
|21
|
9
|Осер
|15
|6
|3
|6
|23-23
|21
|
10
|Реймс
|15
|5
|5
|5
|20-18
|20
|
11
|Брест
|15
|6
|1
|8
|24-27
|19
|
12
|Ренн
|16
|5
|2
|9
|22-23
|17
|
13
|Страсбур
|15
|4
|5
|6
|25-27
|17
|
14
|Нант
|15
|3
|5
|7
|17-24
|14
|
15
|Анже
|15
|3
|4
|8
|14-26
|13
|
16
|Сент-Этьен
|15
|4
|1
|10
|12-34
|13
|
17
|Гавр
|15
|4
|0
|11
|11-29
|12
|
18
|Монпелье
|15
|2
|3
|10
|15-38
|9
|18.12
|23:00
|
Монако – ПСЖ
|2 : 4
|3.01
|23:00
|
Ницца – Ренн
|3 : 2
|4.01
|19:00
|
Сент-Этьен – Реймс
|- : -
|4.01
|21:00
|
Лилль – Нант
|- : -
|4.01
|23:00
|
Лион – Монпелье
|- : -
|5.01
|17:00
|
Анже – Брест
|- : -
|5.01
|17:00
|
Ланс – Тулуза
|- : -
|5.01
|17:00
|
Страсбур – Осер
|- : -
|5.01
|22:45
|
Марсель – Гавр
|- : -
|Г
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|11
|
|
Мэйсон Гринвуд
Марсель
|10
|
|
Брэдли Барколя
ПСЖ
|10
|П
|
|
Жоау Невеш
ПСЖ
|6
|
|
Людовик Блас
Ренн
|6
|
|
Ашраф Хакими
ПСЖ
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Танги Кулибали
Монпелье
|10
|1
|0
|
|
Этьен Юте Кинкуэ
Гавр
|11
|1
|3
|
|
Матье Кафаро
Сент-Этьен
|12
|1
|3