Энрике остался недоволен стартом «ПСЖ», несмотря на разгром «Сент-Этьена»

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике раскритиковал свою команду за слабое начало матча 27-го тура лиги 1 против «Сент-Этьена», несмотря на итоговую уверенную победу 6:1.

«Результатом я доволен, но не стартом игры. «Сент-Этьен» начал очень агрессивно. Лишь к концу первого тайма мы вышли на свой уровень. Второй тайм получился образцовым — с созданием моментов и реализацией. Эти уроки нам пригодятся в предстоящих встречах с «Дюнкерком» и «Астон Виллой», — заявил Энрике на официальном сайте клуба.

«ПСЖ» удерживает лидерство в чемпионате Франции (71 очко), опережая идущий вторым «Монако» на 21 очко за семь туров до финиша.