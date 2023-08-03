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Энрике может покинуть «ПСЖ» через месяц после назначения из-за неопределенности вокруг будущего Мбаппе

Энрике может покинуть «ПСЖ» из-за ситуации вокруг Мбаппе
Игнат Заздравин
Корреспондент
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Луис Энрике.
Фото AFP

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике может покинуть команду, сообщает Marca.

По информации источника, Энрике усомнился в целесообразности продолжения работы из-за ситуации вокруг Килиана Мбаппе — ранее сообщалось, что руководство «ПСЖ» выставило 24-летнему французу ультиматум, согласно которому он не будет играть за команду в сезоне-2023/24, если откажется продлить контракт или покинуть клуб.

Кроме того, на решение Энрике может повлиять желание его ассистента Рафаэля Поля покинуть клуб из-за личных проблем. Также из «ПСЖ» может уйти спортивный директор Луиш Кампуш.

Энрике возглавил парижан в начале июля. Ранее 53-летний испанец тренировал сборную Испании, «Барселону», «Сельту» и «Рому».

Килиан Мбаппе
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Луис Энрике
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