Энрике может покинуть «ПСЖ» через месяц после назначения из-за неопределенности вокруг будущего Мбаппе

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике может покинуть команду, сообщает Marca.

По информации источника, Энрике усомнился в целесообразности продолжения работы из-за ситуации вокруг Килиана Мбаппе — ранее сообщалось, что руководство «ПСЖ» выставило 24-летнему французу ультиматум, согласно которому он не будет играть за команду в сезоне-2023/24, если откажется продлить контракт или покинуть клуб.

Кроме того, на решение Энрике может повлиять желание его ассистента Рафаэля Поля покинуть клуб из-за личных проблем. Также из «ПСЖ» может уйти спортивный директор Луиш Кампуш.

Энрике возглавил парижан в начале июля. Ранее 53-летний испанец тренировал сборную Испании, «Барселону», «Сельту» и «Рому».