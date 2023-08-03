Энрике может покинуть «ПСЖ» через месяц после назначения из-за неопределенности вокруг будущего Мбаппе
Энрике может покинуть «ПСЖ» из-за ситуации вокруг Мбаппе
Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике может покинуть команду, сообщает Marca.
По информации источника, Энрике усомнился в целесообразности продолжения работы из-за ситуации вокруг Килиана Мбаппе — ранее сообщалось, что руководство «ПСЖ» выставило 24-летнему французу ультиматум, согласно которому он не будет играть за команду в сезоне-2023/24, если откажется продлить контракт или покинуть клуб.
Кроме того, на решение Энрике может повлиять желание его ассистента Рафаэля Поля покинуть клуб из-за личных проблем. Также из «ПСЖ» может уйти спортивный директор Луиш Кампуш.
Энрике возглавил парижан в начале июля. Ранее 53-летний испанец тренировал сборную Испании, «Барселону», «Сельту» и «Рому».
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|0
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5
|Лилль
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Монако
|0
|0
|0
|0
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|0
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7
|Лион
|0
|0
|0
|0
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|0
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8
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|0
|0
|0-0
|0
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9
|Ницца
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|0
|0-0
|0
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10
|Лорьян
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Реймс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Монпелье
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Тулуза
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Брест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Страсбур
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Нант
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Гавр
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Метц
|0
|0
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|0-0
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|11.08
|22:00
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Ницца – Лилль
|- : -
|12.08
|18:00
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Марсель – Реймс
|- : -
|12.08
|22:00
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ПСЖ – Лорьян
|- : -
|13.08
|14:00
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Брест – Ланс
|- : -
|13.08
|16:00
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Клермон Фут – Монако
|- : -
|13.08
|16:00
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Монпелье – Гавр
|- : -
|13.08
|16:00
|
Нант – Тулуза
|- : -
|13.08
|18:05
|
Ренн – Метц
|- : -
|13.08
|21:45
|
Страсбур – Лион
|- : -
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