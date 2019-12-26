Энди Делор: «Подарил бы Неймару книгу «Уважение для чайников»

Нападающий «Монпелье» Энди Делор заявил, что подарил бы форварду «ПСЖ» Неймару книгу про уважение. После матча 17-го тура чемпионата Франции у игроков в подтрибунном помещении возник конфликт.

— Я бы купил ему книгу «Уважение для чайников», — сказал Делор в интервью France Football, когда его спросили, что бы он подарил Неймару на Рождество.

Тренер «Монпелье»: «Стоит Неймара зацепить, как он тут же начинает плакать»