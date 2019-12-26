Энди Делор: «Подарил бы Неймару книгу «Уважение для чайников»
07:28
Нападающий «Монпелье» Энди Делор заявил, что подарил бы форварду «ПСЖ» Неймару книгу про уважение. После матча 17-го тура чемпионата Франции у игроков в подтрибунном помещении возник конфликт.
— Я бы купил ему книгу «Уважение для чайников», — сказал Делор в интервью France Football, когда его спросили, что бы он подарил Неймару на Рождество.
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