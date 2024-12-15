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Сегодня, 15:00

Итальянский журналист — о вратарской конкуренции в «ПСЖ»: «Сафонов больше подходит Луису Энрике, чем Доннарумма»

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
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Редактор спортивной редакции итальянского медиаконцерна «Медиасет» Энцо Палладини в интервью «СЭ» рассказал о шансах российского вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова выиграть конкуренцию за место в стартовом составе у Джанлуиджи Доннаруммы.

— Думаю, тут многое будет зависеть от того, останется ли в клубе Луис Энрике. Если парижане не попадут в плей-офф Лиги чемпионов с таким бюджетом, то его могут ведь и уволить. И при новом тренере я бы не взялся предсказать, кто станет первым номером «ПСЖ». Пока я вижу четкое желание Энрике чередовать Доннарумму с Сафоновым и держать обоих в конкурентном тонусе. Хорошо это или нет для парижан, время покажет, но вот такой у испанца подход.

Доннарумма прекрасен на линии ворот, это один из лучших вратарей мира по этой части. Зато по умению начать атаку, играть ногами Джанлуиджи уступает многим. А Энрике видит своего голкипера чуть ли не полевым игроком, который призван жить не сам по себе по традиционной схеме «1+10», а должен быть интегрирован в комбинационный футбол. Доннарумма для этого не очень подходит, а вот Сафонова тренер, видимо, считает более приемлемым элементом для своей философии. И даже отдельные решающие ошибки не ставят крест на перспективах Сафонова — недаром ведь Энрике публично защищал Матвея после матча с «Баварией». Так что сейчас у вашего вратаря есть хороший шанс укрепиться в роли серьезного претендента на игрока старта, — сказал Палладини.

Полузащитник &laquo;Монако&raquo; Александр Головин и&nbsp;футболист &laquo;Бенфики&raquo; Фредрик Эурснес в&nbsp;мтаче Лиги чемпионов. «Головина недооценивают в Европе — возможно, дело в паспорте». Что в Италии думают о российских легионерах

Джанлуиджи Доннарумма
Матвей Сафонов
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 14 10 4 0 37-11 34
2
 Марсель 15 9 3 3 32-18 30
3
 Монако 15 9 3 3 24-12 30
4
 Лилль 15 7 6 2 25-15 27
5
 Лион 14 7 4 3 26-17 25
6
 Ланс 15 6 6 3 19-14 24
7
 Ницца 14 6 5 3 26-17 23
8
 Тулуза 15 6 3 6 17-17 21
9
 Осер 15 6 3 6 23-23 21
10
 Реймс 15 5 5 5 20-18 20
11
 Брест 14 5 1 8 20-26 16
12
 Ренн 14 4 2 8 18-20 14
13
 Нант 14 3 5 6 16-20 14
14
 Страсбур 14 3 5 6 22-27 14
15
 Анже 14 3 4 7 14-24 13
16
 Сент-Этьен 15 4 1 10 12-34 13
17
 Гавр 14 4 0 10 11-26 12
18
 Монпелье 14 2 2 10 13-36 8
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13.12 22:45
Тулуза – Сент-Этьен
 2 : 1
14.12 19:00
Марсель – Лилль
 1 : 1
14.12 21:00
Осер – Ланс
 2 : 2
14.12 23:00
Реймс – Монако
 0 : 0
15.12 17:00
Монпелье – Ницца
 - : -
15.12 19:00
Брест – Нант
 - : -
15.12 19:00
Гавр – Страсбур
 - : -
15.12 19:00
Ренн – Анже
 - : -
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ПСЖ – Лион
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И К Ж
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 10 1 0
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