Эмманюэль Пети: «Неймар играет только для себя самого»

Бывший французский полузащитник Эмманюэль Пети прокомментировал игру нападающего «ПСЖ» Неймара. По его словам, бразилец не играет на команду.

— Неймар играет только для себя самого. Не более, — цитирует RMC Пети. — Поставьте себя на место других игроков «ПСЖ», которые живут командой и проблемами клуба. Неймар же думает только о себе. Он нисколько не уважает «ПСЖ». Мне довелось играть с Зиданом. Мы все понимали, почему ему позволяли не участвовать в обороне. Потому что он мог гениально решить исход. Мы делали свою работу. С Неймаром все совсем иначе.