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Пети: «Неймар, уходи! Не оставайся в «ПСЖ»

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший игрок сборной Франции Эммануэль Пети призвал Неймара поскорее покинуть «ПСЖ».

«Неймар, уходи. Сделай как Месси, не оставайся тут, в Париже, во Франции. Я всегда защищал его, особенно после того, как к нему пришла орда, потребовавшая от него убираться. Но с учетом всего того, что накопилось, я бы сам на его месте не стал бы оставаться в клубе. Это было бы хорошо для него, хорошо также и для клуба», — цитирует слова Пети RMC Sport.

Ранее сообщалось, что Неймар хочет уйти из «ПСЖ» в летнее трансферное окно.

Клуб также готов расстаться с 31-летним бразильцем, а его приоритетным вариантом считается переход в команду АПЛ.

В текущем сезоне Неймар провел 29 матчей во всех турнирах, забил 18 мячей и отдал 17 голевых передач.

Неймар Сантос
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 36 27 3 6 86-36 84
2
 Ланс 36 23 9 4 62-28 78
3
 Марсель 36 22 7 7 66-37 73
4
 Монако 36 19 8 9 69-54 65
5
 Лилль 36 18 9 9 62-42 63
6
 Ренн 36 19 5 12 65-38 62
7
 Лион 36 17 8 11 61-44 59
8
 Клермон Фут 36 15 8 13 40-47 53
9
 Ницца 36 13 13 10 42-34 52
10
 Лорьян 36 14 10 12 50-50 52
11
 Реймс 36 12 15 9 44-39 51
12
 Монпелье 36 14 5 17 60-58 47
13
 Тулуза 36 12 8 16 48-55 44
14
 Брест 36 10 11 15 41-51 41
15
 Страсбур 36 9 12 15 49-56 39
16
 Осер 36 8 10 18 33-59 34
17
 Нант 36 6 15 15 35-53 33
18
 Труа 36 4 11 21 43-78 23
19
 Аяччо 36 6 5 25 22-71 23
20
 Анже 36 3 6 27 31-79 15
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27.05 22:00
Анже – Труа
 - : -
27.05 22:00
Клермон Фут – Лорьян
 - : -
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Ланс – Аяччо
 - : -
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Лилль – Нант
 - : -
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Лион – Реймс
 - : -
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Лионель Месси

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Неймар

ПСЖ

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Реми Кабелла

Лилль

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Тежи Саванье

Тежи Саванье

Монпелье

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Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

Реймс

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