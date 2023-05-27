Пети: «Неймар, уходи! Не оставайся в «ПСЖ»

Бывший игрок сборной Франции Эммануэль Пети призвал Неймара поскорее покинуть «ПСЖ».

«Неймар, уходи. Сделай как Месси, не оставайся тут, в Париже, во Франции. Я всегда защищал его, особенно после того, как к нему пришла орда, потребовавшая от него убираться. Но с учетом всего того, что накопилось, я бы сам на его месте не стал бы оставаться в клубе. Это было бы хорошо для него, хорошо также и для клуба», — цитирует слова Пети RMC Sport.

Ранее сообщалось, что Неймар хочет уйти из «ПСЖ» в летнее трансферное окно.

Клуб также готов расстаться с 31-летним бразильцем, а его приоритетным вариантом считается переход в команду АПЛ.

В текущем сезоне Неймар провел 29 матчей во всех турнирах, забил 18 мячей и отдал 17 голевых передач.