Эмир Катара установил запрет на продажу Мбаппе

Нападающий «ПСЖ» Кильян Мбаппе не покинет клуб в летнее трансферное окно. Решение не отпускать 21-летнего француза принял нынешний эмир Катара, являющийся со-владельцем парижского гранда, сообщает Get French Football News со ссылкой на L'Equipe.

Ранее сообщалось, что Кильян Мбаппе может продлить контракт с «ПСЖ» из-за переноса Евро-2020. Нынешнее соглашение молодого форварда истекает в июне 2022 года.

В текущем сезоне 21-летний француз провел 33 матча во всех турнирах, в которых забил 30 голов и сделал 4 результативных паса.