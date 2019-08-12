Майкл Эменало покинул пост спортивного директора "Монако", сообщает официальный сайт клуба. Ранее он работал в "Челси", где провел 10 лет.

– По взаимному согласию "Монако" и Майкл Эменало решили прекратить сотрудничество, - говорится в заявлении клубаю - Он прибыл в Монако в ноябре 2017 года, чтобы занять должность спортивного директора. Майкл благодарит клуб за предоставленную ему возможность открыть для себя чемпионат Франции и желает ему отличного сезона. "Монако" также благодарит Майкла Эменало за его приверженность и желает ему всего наилучшего в будущих проектах.

Вадим Васильев: "Эменало работал в одном из самых титулованных клубов последних лет, поэтому его и подписал "Монако"