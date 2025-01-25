Ваи обратился к «Марселям» после ухода из клуба
Нападающий Элье Ваи после перехода из «Марселя» в «Айнтрахт» обратился к фанатам французского клуба.
«Я благодарен за то, что был частью этого проекта. Я наслаждался каждым моментом: хорошим и плохим. Спасибо за все», — написал Ваи в соцсети.
Ваи играть за «Марсель» с августа 2024 года. В 14 матчах во всех турнирах он забил 3 мяча и сделал одну голевую передачу.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|18
|14
|4
|0
|48-16
|46
|
2
|Марсель
|18
|11
|4
|3
|40-21
|37
|
3
|Лилль
|18
|8
|8
|2
|28-17
|32
|
4
|Монако
|18
|9
|4
|5
|29-20
|31
|
5
|Ницца
|18
|8
|6
|4
|36-25
|30
|
6
|Лион
|18
|8
|5
|5
|29-22
|29
|
7
|Ланс
|18
|7
|6
|5
|22-18
|27
|
8
|Тулуза
|18
|7
|4
|7
|19-19
|25
|
9
|Брест
|18
|8
|1
|9
|28-31
|25
|
10
|Страсбур
|18
|6
|6
|6
|31-30
|24
|
11
|Осер
|19
|6
|5
|8
|25-29
|23
|
12
|Анже
|18
|6
|4
|8
|21-27
|22
|
13
|Реймс
|18
|5
|6
|7
|24-26
|21
|
14
|Сент-Этьен
|19
|5
|3
|11
|18-39
|18
|
15
|Ренн
|18
|5
|2
|11
|24-27
|17
|
16
|Нант
|18
|3
|8
|7
|21-28
|17
|
17
|Гавр
|18
|4
|1
|13
|14-37
|13
|
18
|Монпелье
|18
|3
|3
|12
|18-43
|12
Результаты / календарь
1 тур
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11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|24.01
|22:45
|
Осер – Сент-Этьен
|1 : 1
|25.01
|19:00
|
Монако – Ренн
|- : -
|25.01
|21:00
|
Страсбур – Лилль
|- : -
|25.01
|23:05
|
ПСЖ – Реймс
|- : -
|26.01
|17:00
|
Гавр – Брест
|- : -
|26.01
|19:15
|
Ланс – Анже
|- : -
|26.01
|19:15
|
Нант – Лион
|- : -
|26.01
|19:15
|
Тулуза – Монпелье
|- : -
|26.01
|22:45
|
Ницца – Марсель
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Мэйсон Гринвуд
Марсель
|12
|
|
Брэдли Барколя
ПСЖ
|11
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|11
|П
|
|
Жоау Невеш
ПСЖ
|7
|
|
Людовик Блас
Ренн
|6
|
|
Ашраф Хакими
ПСЖ
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Танги Кулибали
Монпелье
|10
|1
|0
|
|
Жордан Ферри
Монпелье
|13
|1
|4
|
|
Этьен Юте Кинкуэ
Гавр
|14
|1
|4
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