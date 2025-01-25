Ваи обратился к «Марселям» после ухода из клуба

Нападающий Элье Ваи после перехода из «Марселя» в «Айнтрахт» обратился к фанатам французского клуба.

«Я благодарен за то, что был частью этого проекта. Я наслаждался каждым моментом: хорошим и плохим. Спасибо за все», — написал Ваи в соцсети.

Ваи играть за «Марсель» с августа 2024 года. В 14 матчах во всех турнирах он забил 3 мяча и сделал одну голевую передачу.