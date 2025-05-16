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16 мая 2025, 12:23

Экс-жена Сафонова сообщила, что голкипер «ПСЖ» не общается с дочерью и наложил ей запрет на выезд за границу

Микеле Антонов
Корреспондент

Бывшая жена голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова Анастасия Сафонова в разговоре с «СЭ» ответила на вопрос о ходе судебных разбирательств.

«Матвей Сафонов вводил суд и своих фанатов в заблуждение, однако служители правосудия установили, что я не препятствовала ему в общении с дочерью. Вступившим в силу решением Никулинского суда Москвы от 20.12.2024 года Матвею Сафонову отказано в требовании о нечинении препятствий в общении с ребенком. Доводы голкипера об ограничении мною его права на общение с ребенком суд счел безосновательными и ложными.

Согласно комментариям в СМИ, данное решение вполне устроило Сафонова. Примечательно, что ни во время рассмотрения инициированного им спора, ни после провозглашения резолютивной части решения, ни по сей день Матвей Сафонов, публично заявлявший о своей борьбе за возможность общаться с дочерью и о якобы созданных мною препятствиях для этого, так ни разу и не приехал для встречи и не позвонил ни в установленные для него дни, ни в какие-либо иные.

Более того, в отместку за проигранное дело «любящий и чуткий» отец Матвей в качестве подарка для дочери наложил ей запрет на выезд за границу на отдых», — сказала Сафонова «СЭ».

Ранее «СЭ» сообщал, что Верховный суд РФ отказал голкиперу «ПСЖ» Сафонову в обжаловании решения по алиментам.

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Матвей Сафонов
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Ляказетт покинет «Лион» в конце сезона

Бывшая жена Сафонова обвинила голкипера в неуплате алиментов
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 34 24 4 6 74-29 76
2
 Ланс 34 22 4 8 66-35 70
3
 Лилль 34 18 7 9 52-37 61
4
 Лион 34 18 6 10 53-40 60
5
 Марсель 34 18 5 11 63-45 59
6
 Ренн 34 17 8 9 59-50 59
7
 Монако 34 16 6 12 60-54 54
8
 Страсбур 34 15 8 11 58-47 53
9
 Лорьян 34 11 12 11 48-51 45
10
 Тулуза 33 12 8 13 47-46 44
11
 Париж 34 11 11 12 47-50 44
12
 Брест 34 10 9 15 43-55 39
13
 Анже 34 9 9 16 29-48 36
14
 Гавр 34 7 14 13 32-44 35
15
 Осер 34 8 10 16 34-44 34
16
 Ницца 34 7 11 16 37-60 32
17
 Нант 33 5 8 20 29-52 23
18
 Метц 34 3 8 23 32-76 17
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31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
17.05 22:00 Брест – Анже 1 : 1
17.05 22:00 Лилль – Осер 0 : 2
17.05 22:00 Лорьян – Гавр 0 : 2
17.05 22:00 Лион – Ланс 0 : 4
17.05 22:00 Марсель – Ренн 3 : 1
17.05 22:00 Нант – Тулуза - : -
17.05 22:00 Ницца – Метц 0 : 0
17.05 22:00 Париж – ПСЖ 2 : 1
17.05 22:00 Страсбур – Монако 5 : 4
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Эстебан Леполь
Эстебан Леполь

Ренн

 21
Хоакин Паникелли
Хоакин Паникелли

Страсбур

 16
Мэйсон Гринвуд
Мэйсон Гринвуд

Марсель

 16
П
Людовик Айорк
Людовик Айорк

Брест

 9
Адриен Томассон
Адриен Томассон

Ланс

 9
Усман Дембеле
Усман Дембеле

ПСЖ

 7
И К Ж
Садибу Сане
Садибу Сане

Метц

 23 2 5
Исмаэль Дукуре
Исмаэль Дукуре

Страсбур

 25 2 4
Аруна Санганте
Аруна Санганте

Гавр

 28 2 4
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