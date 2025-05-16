Экс-жена Сафонова сообщила, что голкипер «ПСЖ» не общается с дочерью и наложил ей запрет на выезд за границу

Бывшая жена голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова Анастасия Сафонова в разговоре с «СЭ» ответила на вопрос о ходе судебных разбирательств.

«Матвей Сафонов вводил суд и своих фанатов в заблуждение, однако служители правосудия установили, что я не препятствовала ему в общении с дочерью. Вступившим в силу решением Никулинского суда Москвы от 20.12.2024 года Матвею Сафонову отказано в требовании о нечинении препятствий в общении с ребенком. Доводы голкипера об ограничении мною его права на общение с ребенком суд счел безосновательными и ложными.

Согласно комментариям в СМИ, данное решение вполне устроило Сафонова. Примечательно, что ни во время рассмотрения инициированного им спора, ни после провозглашения резолютивной части решения, ни по сей день Матвей Сафонов, публично заявлявший о своей борьбе за возможность общаться с дочерью и о якобы созданных мною препятствиях для этого, так ни разу и не приехал для встречи и не позвонил ни в установленные для него дни, ни в какие-либо иные.

Более того, в отместку за проигранное дело «любящий и чуткий» отец Матвей в качестве подарка для дочери наложил ей запрет на выезд за границу на отдых», — сказала Сафонова «СЭ».

Ранее «СЭ» сообщал, что Верховный суд РФ отказал голкиперу «ПСЖ» Сафонову в обжаловании решения по алиментам.