2 мая, 14:34

Экс-жена Сафонова планирует «раз и навсегда закрыть тему» с алиментами

Микеле Антонов
Корреспондент
Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов
Матвей Сафонов.
Фото Global Look Press

Бывшая жена вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова Анастасия в разговоре с «СЭ» отреагировала на информацию о том, что правоохранительные органы не стали возбуждать уголовное дело в отношении экс-супруга.

14 апреля Анастасия написала заявление в Федеральную службу судебных приставов, в котором попросила привлечь 26-летнего голкипера к уголовной ответственности за неуплату алиментов. 2 мая стало известно, что в ФССП провели проверку и выявили, что Сафонов исправно платит алименты, поэтому состава преступления нет.

«Отказ был не в этом. Я скоро подготовлю все официальные документы с хронологией, чтобы раз и навсегда закрыть эту тему», — сказала Сафонова «СЭ».

По версии адвокатов вратаря, Анастасия своими действиями пытается дестабилизировать эмоциональное состояние футболиста и оказать давление для получения 60 миллионов, насчитанных приставами в качестве задолженности за 2022-2024 года.

Сафонов летом 2024 года перешел из «Краснодара» в «ПСЖ». В нынешнем сезоне он провел 15 матчей за «парижан» во всех турнирах, пропустив 11 мячей и 6 раз сыграв на ноль.

RSS RSS
Все новости