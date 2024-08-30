Экс-защитник «Спартака» Жиго стал игроком «Лацио»
Французский защитник Самюэль Жиго перешел из «Марселя» в «Лацио». Его контракт с итальянской командой рассчитан до лета 2027 года.
По данным Transfermarkt, римляне заплатили за 30-летнего футболиста 3 миллиона евро.
В прошлом сезоне Жиго сыграл 21 матч в чемпионате Франции, в которых забил 3 мяча. С июля 2018 года по январь 2022-го футболист выступал за московский «Спартак».
На данный момент «Лацио» с 3 очками располагается на 10-м месте в турнирной таблице серии А.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|2
|2
|0
|0
|10-1
|6
|
2
|Лилль
|2
|2
|0
|0
|4-0
|6
|
3
|Монако
|2
|2
|0
|0
|3-0
|6
|
4
|Ланс
|2
|2
|0
|0
|3-0
|6
|
5
|Марсель
|2
|1
|1
|0
|7-3
|4
|
6
|Нант
|2
|1
|1
|0
|2-0
|4
|
7
|Страсбур
|3
|1
|1
|1
|7-6
|4
|
8
|Ренн
|2
|1
|0
|1
|4-3
|3
|
9
|Гавр
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
10
|Осер
|2
|1
|0
|1
|2-3
|3
|
11
|Лион
|3
|1
|0
|2
|4-8
|3
|
12
|Тулуза
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
13
|Ницца
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
14
|Реймс
|2
|0
|1
|1
|2-4
|1
|
15
|Монпелье
|2
|0
|1
|1
|1-7
|1
|
16
|Анже
|2
|0
|0
|2
|0-3
|0
|
17
|Сент-Этьен
|2
|0
|0
|2
|0-3
|0
|
18
|Брест
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|30.08
|21:45
|
Лион – Страсбур
|4 : 3
|31.08
|18:00
|
Брест – Сент-Этьен
|- : -
|31.08
|20:00
|
Монпелье – Нант
|- : -
|31.08
|22:00
|
Тулуза – Марсель
|- : -
|1.09
|16:00
|
Монако – Ланс
|- : -
|1.09
|18:00
|
Анже – Ницца
|- : -
|1.09
|18:00
|
Гавр – Осер
|- : -
|1.09
|18:00
|
Реймс – Ренн
|- : -
|1.09
|21:45
|
Лилль – ПСЖ
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Брэдли Барколя
ПСЖ
|3
|
|
Мэйсон Гринвуд
Марсель
|3
|
|
Гифт Эммануэл Орбан
Лион
|2
|П
|
|
Жоау Невеш
ПСЖ
|4
|
|
Усман Дембеле
ПСЖ
|2
|
|
Амин Харит
Марсель
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Амаду Коне
Реймс
|1
|1
|0
|
|
Дейвер Мачадо
Ланс
|2
|1
|0
|
|
Адо Онайву
Осер
|2
|1
|0
Новости