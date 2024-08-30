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30 августа, 22:57

Экс-защитник «Спартака» Жиго стал игроком «Лацио»

Алина Савинова
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Французский защитник Самюэль Жиго перешел из «Марселя» в «Лацио». Его контракт с итальянской командой рассчитан до лета 2027 года.

По данным Transfermarkt, римляне заплатили за 30-летнего футболиста 3 миллиона евро.

В прошлом сезоне Жиго сыграл 21 матч в чемпионате Франции, в которых забил 3 мяча. С июля 2018 года по январь 2022-го футболист выступал за московский «Спартак».

На данный момент «Лацио» с 3 очками располагается на 10-м месте в турнирной таблице серии А.

Самюэль Жиго
Футбол
ФК Лацио
ФК Марсель
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3
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 Ланс 2 2 0 0 3-0 6
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 Марсель 2 1 1 0 7-3 4
6
 Нант 2 1 1 0 2-0 4
7
 Страсбур 3 1 1 1 7-6 4
8
 Ренн 2 1 0 1 4-3 3
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 Монпелье 2 0 1 1 1-7 1
16
 Анже 2 0 0 2 0-3 0
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 Сент-Этьен 2 0 0 2 0-3 0
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 Брест 2 0 0 2 1-7 0
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