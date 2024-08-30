Экс-защитник «Спартака» Жиго стал игроком «Лацио»

Французский защитник Самюэль Жиго перешел из «Марселя» в «Лацио». Его контракт с итальянской командой рассчитан до лета 2027 года.

По данным Transfermarkt, римляне заплатили за 30-летнего футболиста 3 миллиона евро.

В прошлом сезоне Жиго сыграл 21 матч в чемпионате Франции, в которых забил 3 мяча. С июля 2018 года по январь 2022-го футболист выступал за московский «Спартак».

На данный момент «Лацио» с 3 очками располагается на 10-м месте в турнирной таблице серии А.