Экс-защитник «Сочи» Рами рассказал о расистских оскорблениях

Бывший защитник «Сочи» Адиль Рами, подписавший недавно контракт с «Боавиштой», признался, что 10 лет назад подвергся расистским оскорбления от игрока «Mарселя». В то время он выступал за «Лилль».

«Во время моего дебюта в «Лилле» я был еще очень молод, у одного из игроков «Mарселя» были расистские замечания... «Грязный араб», он повторил это 2-3 раза. Моя тогдашняя беспечность помогла спасти его карьеру!» — написал 34-летний француз в Instagram.

Adil Rami dans sa story Instagram... pic.twitter.com/G0snOOFhkC — BeFoot (@_BeFoot) September 22, 2020

Напомним, недавно в чемпионате Франции разгорелся скандал. Нападающий «ПСЖ» Неймар утверждает, что защитник «Марселя» Альваро Гонсалес оскорбил его на расовой почве. Однако во время расследования стало известно, что сам бразилец оскорблял японского защитника провансальцев Хироки Сакаи.