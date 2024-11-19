Экс-защитник «Ромы» не исключил перехода Головина в римский клуб

Бывший защитник «Ромы» и сборной Франции Венсан Кандела рассказал, в каких клубах Италии мог бы заиграть полузащитник «Монако» и национальной команды России Александр Головин.

«В Италии футбол более тактический, чем во Франции. Только очень умный и способный игрок может адаптироваться в серии А. Головин мог бы выступать за «Рому» или «Фиорентину», — сказал Кандела в интервью «РБ Спорт».

Александр Головин провел за «Монако» 215 матчей, забил 31 гол и сделал 39 результативных передач. За национальную команду России футболист провел 47 матчей и забил 6 голов.