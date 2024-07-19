Экс-защитник «ПСЖ» Менье перешел в «Лилль»
«Лилль» объявил о переходе бельгийского защитника Тома Менье.
32-летний футболист подписал контракт на два года.
С февраля Менье играл за «Трабзонспор». Он провел за турецкий клуб 19 матчей, забил один гол и отдал семь результативных передач.
Ранее защитник выступал за дортмундскую «Боруссию», «ПСЖ» и «Брюгге». На счету Менье восемь голов в 66 матчах за сборную Бельгии.
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4
|Лилль
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5
|Ницца
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6
|Лион
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7
|Ланс
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8
|Марсель
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9
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10
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11
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12
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13
|Страсбур
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14
|Нант
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15
|Гавр
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16
|Осер
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|0
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17
|Анже
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18
|Сент-Этьен
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Анже – Ланс
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Осер – Ницца
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Брест – Марсель
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Гавр – ПСЖ
|- : -
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Монако – Сент-Этьен
|- : -
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Монпелье – Страсбур
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|18.08
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Реймс – Лилль
|- : -
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Ренн – Лион
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Тулуза – Нант
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