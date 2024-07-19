Экс-защитник «ПСЖ» Менье перешел в «Лилль»

«Лилль» объявил о переходе бельгийского защитника Тома Менье.

32-летний футболист подписал контракт на два года.

С февраля Менье играл за «Трабзонспор». Он провел за турецкий клуб 19 матчей, забил один гол и отдал семь результативных передач.

Ранее защитник выступал за дортмундскую «Боруссию», «ПСЖ» и «Брюгге». На счету Менье восемь голов в 66 матчах за сборную Бельгии.