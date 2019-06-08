Экс-защитник "Марселя" и "Бордо" избежал тюремного заключения

Бывший защитник "Марселя" и "Бордо" Сулейман Диавара избежал тюремного заключения за вымогательство. 40-летний сенегалец отделался штрафов в 10,8 тысячи евро.

Ранее он уже провел два с половиной месяца под стражей. Футболист и его брат Адама и еще четыре сообщника обвинялись в вымогательстве.

В 2012 году, когда игрок выступал за провансальцев, он приобрел автомобиль Porsche Cayenne за 50 тысяч евро. Машина оказалась угнанной, а продавец был признан виновным в мошенничестве по другому делу. Спустя 3 года Диавара с братом и друзьями решили восстановить справедливость и приехали в дом к продавцу, чтобы вернуть 50 тысяч евро. Также они потребовали отдать им в залог машину марки BMW.

Экс-защитник "Марселя" и "Бордо" может оказаться в тюрьме за вымогательство