Экс-защитник «Манчестер Сити» Мангала продолжит карьеру во Франции
«Сент-Этьен» объявил о переходе защитника Эльякима Мангала. 30-летний француз подписал контракт, рассчитанный до конца сезона.
С 1 июля 2021 года Мангала оставался без клуба после того, как у него закончился контракт с «Валенсией». Ранее он также играл за «Порту», «Манчестер Сити» и «Эвертон».
«Очень рад присоединиться к этому именитому клубу и оказаться в чемпионате Франции», — написал Мангала в Twitter.
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|40
|
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|10
|7
|3
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|37
|
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|21
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|9
|7
|22-23
|24
|
15
|Труа
|21
|5
|5
|11
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|20
|
16
|Метц
|21
|4
|7
|10
|24-41
|19
|
17
|Клермон Фут
|21
|4
|6
|11
|20-38
|18
|
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|Лорьян
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|19.11
|23:00
|
Монако – Лилль
|2 : 2
|20.11
|19:00
|
ПСЖ – Нант
|3 : 1
|20.11
|23:00
|
Ренн – Монпелье
|2 : 0
|21.11
|15:00
|
Брест – Ланс
|4 : 0
|21.11
|17:00
|
Анже – Лорьян
|1 : 0
|21.11
|17:00
|
Метц – Бордо
|3 : 3
|21.11
|17:00
|
Страсбур – Реймс
|1 : 1
|21.11
|17:00
|
Труа – Сент-Этьен
|0 : 1
|21.11
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|
Клермон Фут – Ницца
|1 : 2
|21.11
|22:45
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Лион – Марсель
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Монако
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Жонатан Давид
Лилль
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|П
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Кильян Мбаппе
ПСЖ
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Димитри Пайет
Марсель
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|
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Жонатан Клаусс
Ланс
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|И
|К
|Ж
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Йохан Гастьен
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|2
|3
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|1
|5
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