Экс-защитник «Манчестер Сити» Мангала продолжит карьеру во Франции

«Сент-Этьен» объявил о переходе защитника Эльякима Мангала. 30-летний француз подписал контракт, рассчитанный до конца сезона.

С 1 июля 2021 года Мангала оставался без клуба после того, как у него закончился контракт с «Валенсией». Ранее он также играл за «Порту», «Манчестер Сити» и «Эвертон».

«Очень рад присоединиться к этому именитому клубу и оказаться в чемпионате Франции», — написал Мангала в Twitter.