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Сегодня, 01:26

Экс-защитник «Манчестер Сити» Мангала продолжит карьеру во Франции

Евгений Козинов
Корреспондент
Эльякима Мангала.
Фото Twitter

«Сент-Этьен» объявил о переходе защитника Эльякима Мангала. 30-летний француз подписал контракт, рассчитанный до конца сезона.

С 1 июля 2021 года Мангала оставался без клуба после того, как у него закончился контракт с «Валенсией». Ранее он также играл за «Порту», «Манчестер Сити» и «Эвертон».

«Очень рад присоединиться к этому именитому клубу и оказаться в чемпионате Франции», — написал Мангала в Twitter.

Эльяким Мангала
Футбол
ФК Сент-Этьен
0
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2
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3
 Марсель 20 10 7 3 28-16 37
4
 Страсбур 21 10 5 6 41-25 35
5
 Ренн 21 10 4 7 40-19 34
6
 Монако 21 9 6 6 33-23 33
7
 Ланс 21 9 6 6 36-29 33
8
 Лилль 21 8 8 5 30-28 32
9
 Монпелье 21 9 4 8 34-28 31
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 Лион 20 7 8 5 28-27 29
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 Нант 21 8 5 8 26-25 29
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 Клермон Фут 21 4 6 11 20-38 18
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 Лорьян 21 3 8 10 16-34 17
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 Бордо 21 3 8 10 30-50 17
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 Сент-Этьен 20 2 6 12 18-42 12
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Монако – Лилль
 2 : 2
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 2 : 0
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Брест – Ланс
 4 : 0
21.11 17:00
Анже – Лорьян
 1 : 0
21.11 17:00
Метц – Бордо
 3 : 3
21.11 17:00
Страсбур – Реймс
 1 : 1
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Труа – Сент-Этьен
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ПСЖ

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