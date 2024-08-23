Экс-защитник «Анжи» Ямбере хочет вернуться в «Бордо», пониженный до 4-го дивизиона

Защитник «Клаксвик» Седрик Ямбере хочет расторгнуть свой контракт, чтобы вернуться в «Бордо».

По информации L'Equipe, 33-летний африканец, который является воспитанником «жирондинцев», хочет помочь своему бывшему клубу, который этим летом был понижен до 4-го дивизиона страны.

С июля по декабрь 2016 года Ямбере на правах аренды выступал за «Анжи». В РПЛ он сыгра 12 матчей.

Ранее также экс-нападающий жирондинцев Диего Ролан заявил на своем канале Twitch, что готов присоединиться к клубу.