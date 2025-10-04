Футбол
Сегодня, 13:31

Экс-вратарь сборной Франции Фрей посоветовал Сафонову сменить клуб: «Ему нужно больше времени, чтобы проявить себя»

Экс-вратарь сборной Франции Фрей посоветовал Сафонову сменить клуб
Александр Абустин
корреспондент

Бывший вратарь сборной Франции и «Фиорентины» Себастьян Фрей в разговоре с «СЭ» высказался об игре голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова.

«Я был немного удивлен его переходу в «ПСЖ», когда там был Доннарумма. Сафонов заявлял тогда, что хочет играть, думаю, у него сильный характер. Ему нужно больше времени, чтобы проявить себя. Я следил за его игрой в некоторых матчах и могу сказать, что это вратарь хорошего уровня. Но голкиперу сложно показать свои сильные качества без игры в официальных встречах. Поверьте мне, Шевалье — это очень сильный вратарь. Сафонову будет тяжело вытеснить его из стартового состава. Если Матвей хочет стать ключевым голкипером для своей страны, то ему нужно попробовать себя в другой команде, где он сможет играть и набираться опыта», — сказал Фрей «СЭ».

Сафонов перешел в «ПСЖ» из «Краснодара» в 2024 году. В текущем сезоне голкипер не сыграл ни одного матча за клуб.

Матвей Сафонов
Себастьян Фрей
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Дешам не исключил возвращение Погба в сборную Франции
Новости
