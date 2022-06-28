Экс-владельцу команды «Ф-1», владельцу «Бордо» предъявлено обвинение в мошенничестве

Экс-владельцу команды «Формулы-1» «Лотус», нынешнему владельцу футбольных клубов «Бордо» и «Боавишты» Жерару Лопесу предъявлено обвинение в мошенничестве, сообщает Goal.

Правоохранительные органы Люксембурга начали расследование в отношении совладельцев фонда Genii Capital Жерара Лопеса и Эрика Люкса, который с 2010 по 2015 год управлял командой «Формулы-1», известной как «Рено» и «Лотус Рено».

Люксембургский бизнесмен подозревается в отмывании денег: сообщается, что 2 миллиона евро якобы были переведены им из «Лотуса» в один из футбольных клубов, после чего финансовые средства перевели в гонконгский бизнес, аффилированный с Жераром.

Представитель Жерара Лопеса отверг все обвинения, заявив, что его клиент полностью невиновен.

Ранее французский футбольный финансовый орган DNCG после встречи с владельцем «Бордо» Жераром Лопесом принял решение перевести клуб в третий дивизион Франции.