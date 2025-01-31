Экс-тренер «Милана» Фонсека возглавил «Лион»

Бывший тренер «Милана» Паулу Фонсека возглавил «Лион», сообщается на сайте французского клуба.

Соглашение с 51-летним португальцем рассчитано до лета 2027 года.

Фонсека с июля по декабрь 2024 года тренировал «Милан». До этого он также работал в «Лилле», «Роме», «Шахтере», «Браге», «Порту» и «Пасуш Феррейре».

«Лион» после 19 туров занимает шестое место в турнирной таблице, имея в активе 30 очков. 28 января клуб объявил об уходе с поста главного тренера француза Пьера Сажа.