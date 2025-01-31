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Сегодня, 11:48

Экс-тренер «Милана» Фонсека возглавил «Лион»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший тренер «Милана» Паулу Фонсека возглавил «Лион», сообщается на сайте французского клуба.

Соглашение с 51-летним португальцем рассчитано до лета 2027 года.

Фонсека с июля по декабрь 2024 года тренировал «Милан». До этого он также работал в «Лилле», «Роме», «Шахтере», «Браге», «Порту» и «Пасуш Феррейре».

«Лион» после 19 туров занимает шестое место в турнирной таблице, имея в активе 30 очков. 28 января клуб объявил об уходе с поста главного тренера француза Пьера Сажа.

Футбол
ФК Лион
ФК Милан
Паулу Фонсека
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 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 19 14 5 0 49-17 47
2
 Марсель 19 11 4 4 40-23 37
3
 Монако 19 10 4 5 32-22 34
4
 Ницца 19 9 6 4 38-25 33
5
 Лилль 19 8 8 3 29-19 32
6
 Лион 19 8 6 5 30-23 30
7
 Ланс 19 8 6 5 23-18 30
8
 Брест 19 9 1 9 29-31 28
9
 Страсбур 19 7 6 6 33-31 27
10
 Тулуза 19 7 4 8 20-21 25
11
 Осер 19 6 5 8 25-29 23
12
 Реймс 19 5 7 7 25-27 22
13
 Анже 19 6 4 9 21-28 22
14
 Нант 19 3 9 7 22-29 18
15
 Сент-Этьен 19 5 3 11 18-39 18
16
 Ренн 19 5 2 12 26-30 17
17
 Монпелье 19 4 3 12 20-44 15
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 Гавр 19 4 1 14 14-38 13
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