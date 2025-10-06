Экс-тренер «Боруссии» Терзич может возглавить «Монако»
Бывший главный тренер дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич может возглавить «Монако», сообщает L'Equipe.
Ранее инсайдер Фабрицио Романо сообщал, что «Монако» может уволить главного тренера Ади Хюттера в паузу на игры сборных. По информации L'Equipe, 42-летний Терзич является одним из основных кандидатов на замену.
Ранее немец работал в дортмундской «Боруссии». Он покинул клуб летом 2024 года.
