Сегодня, 13:46

Экс-тренер «Боруссии» Терзич может возглавить «Монако»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Бывший главный тренер дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич может возглавить «Монако», сообщает L'Equipe.

Ранее инсайдер Фабрицио Романо сообщал, что «Монако» может уволить главного тренера Ади Хюттера в паузу на игры сборных. По информации L'Equipe, 42-летний Терзич является одним из основных кандидатов на замену.

Ранее немец работал в дортмундской «Боруссии». Он покинул клуб летом 2024 года.

ФК Монако
Эдин Терзич
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 7 5 1 1 13-5 16
2
 Марсель 7 5 0 2 15-5 15
3
 Страсбур 7 5 0 2 14-7 15
4
 Лион 7 5 0 2 9-5 15
5
 Монако 7 4 1 2 16-12 13
6
 Ланс 7 4 1 2 10-6 13
7
 Лилль 7 3 2 2 14-10 11
8
 Париж 7 3 1 3 12-13 10
9
 Тулуза 7 3 1 3 11-12 10
10
 Ренн 7 2 4 1 9-10 10
11
 Брест 7 2 2 3 11-11 8
12
 Ницца 7 2 2 3 9-12 8
13
 Лорьян 7 2 1 4 9-16 7
14
 Гавр 7 1 3 3 8-10 6
15
 Нант 7 1 3 3 5-7 6
16
 Осер 7 2 0 5 5-10 6
17
 Анже 7 1 2 4 3-11 5
18
 Метц 7 0 2 5 5-16 2
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
17.10 21:45
ПСЖ – Страсбур
 - : -
18.10 18:00
Ницца – Лион
 - : -
18.10 20:00
Анже – Монако
 - : -
18.10 22:05
Марсель – Гавр
 - : -
19.10 16:00
Ланс – Париж
 - : -
19.10 18:15
Лорьян – Брест
 - : -
19.10 18:15
Ренн – Осер
 - : -
19.10 18:15
Тулуза – Метц
 - : -
19.10 21:45
Нант – Лилль
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Ансу Фати

Ансу Фати

Монако

 5
Хоакин Паникелли

Хоакин Паникелли

Страсбур

 5
Эстебан Леполь

Эстебан Леполь

Ренн

 4
П
Ламин Камара

Ламин Камара

Монако

 3
Людовик Айорк

Людовик Айорк

Брест

 3
Витор Феррейра Витинья

Витор Феррейра Витинья

ПСЖ

 3
И К Ж
Садибу Сане

Садибу Сане

Метц

 4 1 1
Махди Камара

Махди Камара

Ренн

 5 1 1
Фредрик Оппегор

Фредрик Оппегор

Осер

 5 1 1
Вся статистика

