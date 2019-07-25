Экс-полузащитник "Зенита" перейдет в "Панатинаикос"

Бывший полузащитник "Зенита" и "Крыльев Советов" Йоан Молло продолжит карьеру в "Панатинаикосе", сообщает L'Equipe.

30-летний француз перейдет в греческий клуб в статусе свободного агента. Он подпишет контракт на два года.

Последние полсезона Молло провел во втором дивизионе чемпионата Франции в составе "Сошо", где сыграл 8 матчей.

Молло имеет опыт выступления в чемпионате России. На протяжении нескольких сезонов он выступал за "Крылья Советов" и "Зенит". Всего в премьер-лиге хавбек сыграл 49 матчей, в который отличился 6 голами и 11 передачами.