Экс-полузащитник «Локомотива» Бека-Бека вернулся в «Кан»

Полузащитник Алексис Бека-Бека подписал любительский контракт с «Каном». 23-летний француз в ближайшее время может сыграть за вторую команду клуба в матче пятого дивизиона страны.

29 сентября 2023 года Бека-Бека хотел покончить с собой, спрыгнув с виадука Маньян, но после многочасовых переговоров со службами экстренной помощи, отказался от этой идеи. С тех пор он проходит курс реабилитации.

В августе 2024 года «Ницца» расторгла контракт с футболистом. Алексис вернулся в «Кан», воспитанником которого является и попросил тренироваться с резервной командой.

С 2021 по 2022 год Бека-Бека выступал за «Локомотив». В 28 матчах во всех турнирах он сделал 4 голевые передачи.