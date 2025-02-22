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Экс-полузащитник «Локомотива» Бека-Бека вернулся в «Кан»

Евгений Козинов
Корреспондент
Алексис Бека-Бека.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Полузащитник Алексис Бека-Бека подписал любительский контракт с «Каном». 23-летний француз в ближайшее время может сыграть за вторую команду клуба в матче пятого дивизиона страны.

29 сентября 2023 года Бека-Бека хотел покончить с собой, спрыгнув с виадука Маньян, но после многочасовых переговоров со службами экстренной помощи, отказался от этой идеи. С тех пор он проходит курс реабилитации.

В августе 2024 года «Ницца» расторгла контракт с футболистом. Алексис вернулся в «Кан», воспитанником которого является и попросил тренироваться с резервной командой.

С 2021 по 2022 год Бека-Бека выступал за «Локомотив». В 28 матчах во всех турнирах он сделал 4 голевые передачи.

Алексис Бека-Бека чуть не&nbsp;спрыгнул с&nbsp;моста.Бывший футболист «Локомотива» чуть не спрыгнул с моста. Что произошло с Бека-Бека?

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Футбол
ФК Кан
ФК Ницца
Алексис Бека-Бека
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Монако 5 4 1 0 8-3 13
2
 Лион 5 3 2 0 10-2 11
3
 Париж 5 3 2 0 8-3 11
4
 Лилль 5 3 1 1 8-4 10
5
 Ренн 5 3 1 1 8-9 10
6
 ПСЖ 5 2 2 1 8-7 8
7
 Анже 5 2 1 2 6-5 7
8
 Страсбур 5 2 1 2 10-10 7
9
 Ле Ман 5 1 3 1 9-9 6
10
 Осер 5 2 0 3 7-12 6
11
 Брест 5 1 2 2 7-8 5
12
 Лорьян 5 1 2 2 5-6 5
13
 Тулуза 5 1 2 2 7-9 5
14
 Ницца 5 1 2 2 3-6 5
15
 Ланс 5 1 1 3 9-9 4
16
 Труа 5 1 1 3 4-11 4
17
 Марсель 5 1 0 4 7-8 3
18
 Гавр 5 0 2 3 4-7 2
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9.10 21:45 Ланс – Лион - : -
10.10 18:15 Лилль – Гавр - : -
10.10 21:45 Брест – Анже - : -
10.10 21:45 Лорьян – Париж - : -
10.10 21:45 Монако – Тулуза - : -
10.10 21:45 ПСЖ – Ле Ман - : -
11.10 16:00 Ницца – Страсбур - : -
11.10 18:15 Ренн – Осер - : -
11.10 21:45 Труа – Марсель - : -
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ЖК
Г
Парис Бруннер
Парис Бруннер

Монако

 4
Ферран Торрес
Ферран Торрес

ПСЖ

 4
Амин Гуири
Амин Гуири

Марсель

 4
П
Кристиан Кассерес
Кристиан Кассерес

Тулуза

 4
Панос Кацерис
Панос Кацерис

Лорьян

 3
Флориан Товен
Флориан Товен

Ланс

 3
И К Ж
Джибриль Сидибе
Джибриль Сидибе

Ле Ман

 3 1 1
Христ Макоссо
Христ Макоссо

Осер

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Самир Эль Мурабет
Самир Эль Мурабет

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