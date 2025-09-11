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11 сентября 2025, 04:41

Экс-нападающий сборной Алжира Делор вернулся в «Аяччо» и будет играть в 7-м дивизионе Франции

Евгений Козинов
Корреспондент

«Аяччо» объявил на официальном сайте о возвращении в команду нападающего Анди Делора. 33-летний алжирец присоединился к клубу, который был понижен до 7-го дивизиона Франции из-за финансовых проблем.

«Находиться рядом в трудный период, с самого начала проекта по восстановлению репутации моего клуба». Слова нашего нападающего, одетого в символическую футболку Этьена Сансонетти. Добро пожаловать домой, Анди», — написала пресс-служба корсиканского клуба в соцсети X.

Делор начинал карьеру в «Аяччо». На его счету 57 матчей, 9 голов и 4 голевые передачи. Позже он играл за «Монпелье», «Тур», «Ниццу», «Тулузу», «Кан», «Нант», «Тигрес», «Ним», «Метц» и «МК Алжир».

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Футбол
ФК Аяччо
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4
 Лион 0 0 0 0 0-0 0
5
 Марсель 0 0 0 0 0-0 0
6
 Ренн 0 0 0 0 0-0 0
7
 Монако 0 0 0 0 0-0 0
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 Страсбур 0 0 0 0 0-0 0
9
 Тулуза 0 0 0 0 0-0 0
10
 Лорьян 0 0 0 0 0-0 0
11
 Париж 0 0 0 0 0-0 0
12
 Брест 0 0 0 0 0-0 0
13
 Анже 0 0 0 0 0-0 0
14
 Гавр 0 0 0 0 0-0 0
15
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 Ницца 0 0 0 0 0-0 0
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