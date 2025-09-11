Экс-нападающий сборной Алжира Делор вернулся в «Аяччо» и будет играть в 7-м дивизионе Франции
«Аяччо» объявил на официальном сайте о возвращении в команду нападающего Анди Делора. 33-летний алжирец присоединился к клубу, который был понижен до 7-го дивизиона Франции из-за финансовых проблем.
«Находиться рядом в трудный период, с самого начала проекта по восстановлению репутации моего клуба». Слова нашего нападающего, одетого в символическую футболку Этьена Сансонетти. Добро пожаловать домой, Анди», — написала пресс-служба корсиканского клуба в соцсети X.
Делор начинал карьеру в «Аяччо». На его счету 57 матчей, 9 голов и 4 голевые передачи. Позже он играл за «Монпелье», «Тур», «Ниццу», «Тулузу», «Кан», «Нант», «Тигрес», «Ним», «Метц» и «МК Алжир».
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13
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14
|Гавр
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15
|Осер
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16
|Ницца
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17
|Труа
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|Ланс – Осер
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|Марсель – Страсбур
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|ПСЖ – Ренн
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