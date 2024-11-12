Экс-капитана «Монако» Бен-Йеддера приговорили к 2 годам тюрьмы условно по обвинению в изнасиловании

Бывший нападающий «Монако» Виссам Бен-Йеддер приговорен к двум годам тюрьмы условно по обвинению в изнасиловании, сообщает RMC Sport.

В сентябре 34-летний футболист был задержан полицией в Приморских Альпах по заявлению девушки 2001 года рождения. Француза обвиняли в домогательствах до девушки в автомобиле. Сообщалось, что в момент задержания он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Прокуратура запрашивала для Бен-Йеддера два с половиной года лишения свободы, из которых полтора года — условно.

Бен-Йеддер находится в статусе свободного агента с лета этого года, когда завершился его контракт с «Монако».