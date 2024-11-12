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Экс-капитана «Монако» Бен-Йеддера приговорили к 2 годам тюрьмы условно по обвинению в изнасиловании

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Виссам Бен-Йеддер.
Фото Global Look Press

Бывший нападающий «Монако» Виссам Бен-Йеддер приговорен к двум годам тюрьмы условно по обвинению в изнасиловании, сообщает RMC Sport.

В сентябре 34-летний футболист был задержан полицией в Приморских Альпах по заявлению девушки 2001 года рождения. Француза обвиняли в домогательствах до девушки в автомобиле. Сообщалось, что в момент задержания он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Прокуратура запрашивала для Бен-Йеддера два с половиной года лишения свободы, из которых полтора года — условно.

Бен-Йеддер находится в статусе свободного агента с лета этого года, когда завершился его контракт с «Монако».

Виссам Бен Йеддер
Футбол
ФК Монако
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1
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2
 Монако 11 7 2 2 18-8 23
3
 Марсель 11 6 2 3 24-15 20
4
 Лилль 11 5 4 2 18-11 19
5
 Лион 11 5 3 3 18-15 18
6
 Ницца 11 4 5 2 21-11 17
7
 Реймс 11 5 2 4 19-15 17
8
 Ланс 11 4 5 2 12-9 17
9
 Осер 11 5 1 5 20-19 16
10
 Тулуза 11 4 3 4 13-11 15
11
 Страсбур 11 3 4 4 20-22 13
12
 Брест 11 4 1 6 14-19 13
13
 Ренн 11 3 2 6 13-18 11
14
 Нант 11 2 4 5 14-17 10
15
 Анже 11 2 4 5 13-20 10
16
 Сент-Этьен 11 3 1 7 10-25 10
17
 Гавр 11 3 0 8 8-23 9
18
 Монпелье 11 2 1 8 11-31 7
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