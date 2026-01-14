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14 января, 00:33

Экс-игрок сборной Франции Шнейдерлен вошел в руководство «Страсбура»

Евгений Козинов
Корреспондент

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и «Саутгемптона» Морган Шнейдерлен присоединился к руководящему составу «Страсбура». Как говорится в пресс-релизе на сайте клуба, 36-летний француз займет пост менеджера по арендам.

«На новой должности он будет отвечать за повседневное управление игроками, находящимися в аренде в других клубах, и координировать работу со «Страсбуром». Он станет тесно сотрудничать со спортивным директором, чтобы способствовать развитию молодых талантов и перспективных игроков», — говорится в заявлении.

«Возвращение в «Страсбур» — огромная радость и большая гордость. Этот клуб занимает особое место в моем сердце», — отметил Шнейдерлен.

Шнейдерлен является воспитанником «Страсбура». Он играл за основную команду с 2005 по 2008 год, а затем отправился в Англию. На международном уровне специалист провел 15 матчей за сборную Франции и стал серебряным призером Евро-2016.

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Морган Шнейдерлен
Футбол
ФК Страсбур
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