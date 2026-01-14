Экс-игрок сборной Франции Шнейдерлен вошел в руководство «Страсбура»
Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и «Саутгемптона» Морган Шнейдерлен присоединился к руководящему составу «Страсбура». Как говорится в пресс-релизе на сайте клуба, 36-летний француз займет пост менеджера по арендам.
«На новой должности он будет отвечать за повседневное управление игроками, находящимися в аренде в других клубах, и координировать работу со «Страсбуром». Он станет тесно сотрудничать со спортивным директором, чтобы способствовать развитию молодых талантов и перспективных игроков», — говорится в заявлении.
«Возвращение в «Страсбур» — огромная радость и большая гордость. Этот клуб занимает особое место в моем сердце», — отметил Шнейдерлен.
Шнейдерлен является воспитанником «Страсбура». Он играл за основную команду с 2005 по 2008 год, а затем отправился в Англию. На международном уровне специалист провел 15 матчей за сборную Франции и стал серебряным призером Евро-2016.
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3
|Лилль
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4
|Лион
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5
|Марсель
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6
|Ренн
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7
|Монако
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8
|Страсбур
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9
|Тулуза
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10
|Лорьян
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11
|Париж
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12
|Брест
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13
|Анже
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14
|Гавр
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15
|Осер
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|0-0
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16
|Ницца
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|0-0
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17
|Труа
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18
|Ле Ман
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|21.08
|21:45
|Марсель – Страсбур
|- : -
|22.08
|18:15
|Ланс – Осер
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|21:45
|Ле Ман – Брест
|- : -
|22.08
|21:45
|Ницца – Лорьян
|- : -
|22.08
|21:45
|Тулуза – Лион
|- : -
|22.08
|21:45
|Труа – Париж
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|23.08
|16:00
|Анже – Лилль
|- : -
|23.08
|18:15
|Гавр – Монако
|- : -
|23.08
|21:45
|ПСЖ – Ренн
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