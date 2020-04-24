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Экс-игрок «Рубина» М'Вила купил 15 тысяч защитных масок для госпиталя Сент-Этьена

03:25
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Полузащитник «Сент-Этьена» Янн М'Вила сделал вклад в борьбу с коронавирусом. Как сообщает пресс-служба клуба, француз купил 15 тысяч защитных масок для университетского госпиталя Сент-Этьена.

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По данным Worldometer на ночь с 23 на 24 апреля, в мире коронавирус подтвержден у 2 710 089 человек. Умерших — 190 101, выздоровевших — 743 510.

По данным Роспотребнадзора на день 23 апреля в России зарегистрировано 62 773 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 555 летальных исходов, выздоровели 4 891 человек.

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Материалы сюжета: Коронавирус отменил спорт: мировая угроза-2020




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